В Донецкой области обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли в поселке Трудовское Донецкой области.

"В беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия в поселке Трудовское Петровского района Донецка", – говорится в сообщении миссии в Twitter.

Отмечается, что беспилотник приземлился безопасно.

В миссии назвали обстрел "явным неуважением к минским соглашениям".

В БПЛА СММ #ОБСЕ стреляли со стрелк. оружия в посёлке Трудовское Петровс. р-на в #Донецк. Приземл благополуч. Явное неуважение к Минск. согл — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 20 июля 2017 г.

Поселок Трудовское расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории.



На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ

Напомним, 23 апреля в Донбассе на мине подорвалась машина ОБСЕ. В результате погиб один из представителей миссии, гражданин США, это первая смерть среди наблюдателей за все время конфликта на Донбассе.

Источник: korrespondent.net