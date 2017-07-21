В Донецкой области обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обстреляли в поселке Трудовское Донецкой области.
"В беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия в поселке Трудовское Петровского района Донецка", – говорится в сообщении миссии в Twitter.
Отмечается, что беспилотник приземлился безопасно.
В миссии назвали обстрел "явным неуважением к минским соглашениям".
В БПЛА СММ #ОБСЕ стреляли со стрелк. оружия в посёлке Трудовское Петровс. р-на в #Донецк. Приземл благополуч. Явное неуважение к Минск. согл— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 20 июля 2017 г.
Поселок Трудовское расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории.
На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
Напомним, 23 апреля в Донбассе на мине подорвалась машина ОБСЕ. В результате погиб один из представителей миссии, гражданин США, это первая смерть среди наблюдателей за все время конфликта на Донбассе.
Источник: korrespondent.net