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21. 07. 2017

США призвали РФ соблюдать перемирие на Донбассе

США осуждают насилие на востоке Украины и призывают Россию соблюдать перемирие. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"США осуждают последнее насилие на востоке Украины. Последние 24 часа считаются самыми кровавыми в 2017 году. На данный момент известно, что восемь украинских солдат были убиты, пять из которых, по предварительным данным, были убиты в результате атаки силами, поддерживаемыми Россией", – сказала она на пресс-брифинге.

Нойерт подчеркнула, что Вашингтон снова "призывает Россию и силы, которые находятся на востоке Украины, немедленно соблюдать перемирие и минские соглашения".

Авдеевка снова попала под обстрел, есть раненые

Напомним, в четверг, 20 июля, спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что в результате обстрелов на Донбассе погибли девять украинских военных. Позже в штабе АТО уточнили потери. Так, по данным военных, 20 июля на Донбассе погибли четыре украинских военнослужащих, один попал в плен, а еще семь получили ранения. 

Источник: korrespondent.net
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