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21. 07. 2017

В Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали

 
В Испании эксгумировали тело художника Сальвадора Дали для забора биологического материала и установления отцовства, сообщает Associated Press.
 
Мероприятие по вскрытию гроба прошло на территории Театра-музея Дали в Фигерасе.
 
Тело Дали эксгумировали согласно решению суда, удовлетворившего иск гадалки, утверждающей, что художник-сюрреалист – ее кровный отец.
 
Гадалка Мария Пилар Абель Мартинес с 2015 года утверждает, что ее отцом был Дали. По словам Абель, у художника случился роман с ее матерью в 1955 году. Тогда Дали состоял в браке с Еленой Дьяконовой, более известной как Гала. Детей у супругов не было.

В Париже ограбили музей Сальвадора Дали
 
Художник скончался в 1989 году в возрасте 85 лет.

Источник: korrespondent.net
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