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21. 07. 2017

У берегов Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях сведений не поступало.

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

Как сообщал Корреспондент.net, 16 июля землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Крит. 

Источник: korrespondent.net
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