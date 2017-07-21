У берегов Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, сообщает Геологическая служба США.



Эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях сведений не поступало.



У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9

Как сообщал Корреспондент.net, 16 июля землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Крит.

Источник: korrespondent.net