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21. 07. 2017

В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ РФ

 
Российский десантный корабль Николай Фильченков на пути в Сирию вошел в воды Средиземного моря, сообщает Интерфакс.
 
Судно направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море.
 
Данный поход является седьмым для российского десантника.
 
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По данным турецких СМИ, 16 июля с грузом в Сирию через Черноморские проливы прошло вспомогательное транспортное судно ВМФ России Кызыл-60. 10 июля в Сирию последовал десантный корабль Черноморского флота РФ Цезарь Куников, а 6 июля – вспомогательное судно Двиница-50.

Источник: korrespondent.net
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