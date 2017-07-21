В Средиземное море вошел десантный корабль ВМФ РФ

Российский десантный корабль Николай Фильченков на пути в Сирию вошел в воды Средиземного моря, сообщает Интерфакс.

Судно направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на Средиземном море.

Данный поход является седьмым для российского десантника.

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По данным турецких СМИ, 16 июля с грузом в Сирию через Черноморские проливы прошло вспомогательное транспортное судно ВМФ России Кызыл-60. 10 июля в Сирию последовал десантный корабль Черноморского флота РФ Цезарь Куников, а 6 июля – вспомогательное судно Двиница-50.

Источник: korrespondent.net