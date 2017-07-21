МВФ одобрил выделение Греции 1,6 миллиарда евро

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Греции кредитов на 1,6 миллиарда евро, сообщает пресс-служба организации.

IMF Executive Board Approves in Principle €1.6 Billion precautionary Stand-By Arrangement for Greece - full press release to follow. — IMF (@IMFNews) 20 июля 2017 г.

Подробности на данный момент не сообщаются.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что миссия МВФ вернется в Грецию через несколько дней.

Как сообщал Корреспондент.net, в июне Еврогруппа согласовал возможность выделения Греции очередного транша финансовой помощи в 8,5 миллиарда евро.



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В мае парламент Греции утвердил новые меры жесткой экономии, принятия которых требовали международные кредиторы.

Источник: korrespondent.net