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21. 07. 2017

В Греции появились первые жертвы мощного землетрясения

 
На греческом острове Кос от последствий сильного землетрясения, которое произошло у берегов Турции и Греции, погибли два человека, передает Reuters.
 
Две смерти подтвердил мэр острова Георг Киритсис.
 
Спасатели вызволили из-под завалов разрушенного от подземных толчков здания еще троих пострадавших.
 
В турецком городе Мугла госпитализированы несколько человек, получивших травмы во время землетрясения. В Бодруме десятки жителей обратились в больницы. Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения.

Землетрясение на Лесбосе: появилась первая жертва
 
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции. Эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос. 

Источник: korrespondent.net
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