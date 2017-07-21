В Греции появились первые жертвы мощного землетрясения

На греческом острове Кос от последствий сильного землетрясения, которое произошло у берегов Турции и Греции, погибли два человека, передает Reuters.

Две смерти подтвердил мэр острова Георг Киритсис.

Спасатели вызволили из-под завалов разрушенного от подземных толчков здания еще троих пострадавших.

В турецком городе Мугла госпитализированы несколько человек, получивших травмы во время землетрясения. В Бодруме десятки жителей обратились в больницы. Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения.



Землетрясение на Лесбосе: появилась первая жертва

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции. Эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос.

Источник: korrespondent.net