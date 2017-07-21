Катар внес поправки в законы против терроризма

Катарские власти после обвинений со стороны ряда арабских стран в финансировании терроризма внесли поправки в антитеррористическое законодательство, передает Reuters.

Согласно указу эмира Катара Хамада бин Халифа ат-Тани, поправки уточняют порядок определения терроризма, террористических актов, а также правила замораживания активов, использующихся для финансирования терроризма.

Обновленное законодательство предполагает создание двух "черных" списков и установление правил для внесения в них физических лиц и организаций, связанных с терроризмом.

Напомним,в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.



Катар потребует компенсацию из-за блокады арабских стран

Арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 пунктов, призвав Доху в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Позже арабские страны вместо 13 требований сформировали шесть общих принципов.

Источник: korrespondent.net