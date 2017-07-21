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21. 07. 2017

Россия мешает США во внешней политике – глава ЦРУ

 
Россия делает все возможное для того, чтобы "создавать сложности на пути проведения США своей внешней политики". Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передает Интерфакс.
 
"Москва выискивает места, где может осложнить нашу жизнь", – заявил он.
 
Как пояснил Помпео, частично этим обусловлено пребывание российских войск в Сирии, поскольку России "нравится, когда она может насолить Америке".
 
Глава ЦРУ отметил, что у него нет серьезных свидетельств тому, что Россия в Сирии воюет против террористической группировки "Исламское государство". Вовлеченность россиян в эту борьбу он оценил как "минимальную".
 
Вместе с тем, Помпео отметил, что готов к сотрудничеству с Россией в вопросах борьбы против терроризма.
 
СМИ: Трамп отменил военную программу по Сирии из-за РФ
 
Напомним, ранее Помпео обвинил Россию в хакерских атаках на США и распространении похищенных данных через ресурс WikiLeaks.

Источник: korrespondent.net
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