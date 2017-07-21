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21. 07. 2017

Южная Корея призвала КНДР ответить на предложение о переговорах

 
Власти Южной Кореи призвали КНДР ликвидировать напряжение в регионе и ответить на предложение возобновить переговоры по военной линии, передает Reuters.
 
В Минобороны Южной Кореи подчеркнули, что предложение Сеула о переговорах 21 июля так и осталось без ответа.
 
Как сообщалось, Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове. Сеул также предложил возобновить двусторонний диалог по линии обществ Красного Креста.

Солдат из КНДР бежал в Южную Корею, переплыв через реку
 
Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста – 1 августа.

Источник: korrespondent.net
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