Итоги 20.07: Год без Шеремета, Порошенко и соцсети

В Госдепе призвали РФ соблюдать перемирие на Донбассе

США осуждают насилие на востоке Украины и призывают Россию соблюдать перемирие. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что Вашингтон снова "призывает Россию и силы, которые находятся на востоке Украины, немедленно соблюдать перемирие и минские соглашения".

Солист Linkin Park совершил самоубийство

Солист американской группы рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. По данным полиции, певец был найден повешенным у себя в доме в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Певец много лет боролся с наркотиками и алкоголем. Беннингтону был 41 год.

За несколько часов до того, как стало известно о смерти Честера Беннингтона, Linkin Park выложила на своем официальном канале в YouTube клип на песню Talking To Myself, который представляет собой фрагменты из выступлений группы.На последних кадрах видео Беннингтон уходит от микрофона.

МВФ назвал ключевые условия для выделения Украине очередного транша

Для завершения четвертого пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом (МВФ) должны быть выполнены ключевые требования: пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей.

В Киеве прошла акция памяти убитого журналиста Шеремета

В Киеве к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета состоялась акция памяти РікБезПавла. На мероприятие пришли журналисты и общественники с требованием к правоохранителям расследовать убийство коллеги.

Представительство Евросоюза в Украине призвало Киев провести быстрое и прозрачное расследование убийства Шеремета.

В МВД заявили, что следователи не дают разрешения раскрыть новую информацию об убийстве журналиста.

При расследовании убийства Шеремета следователи допросили более 1,8 тысяч человек и получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов. Прорабатываются несколько версий убийства журналиста, но у следствия нет процессуальных подозреваемых.

Порошенко ведет дискуссии в соцсетях под чужими именами

Президент Петр Порошенко активно пользуется социальными сетями. Об этом сообщил дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный.

"Есть люди, которых он постоянно читает. Причем он заходит в друзья под чужими именами", –заявил он.

При этом дипломат отметил, что знает эти имена, но называть их отказался.

Арабские страны смягчили требования к Катару

Четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении им 13 условий ультиматума, выдвинутого ими в июне.

Дипломаты из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта сообщили журналистам в ООН, что теперь они готовы удовольствоваться шестью общими принципами.

Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР. Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 километров. Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 километров к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.

Источник: korrespondent.net