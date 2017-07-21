Обострение в АТО: за сутки погибли пять бойцов

За прошедшие сутки, 20 июля, подразделения сепаратистов 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Пять бойцов погибли, еще восемь получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, после 18 часов вечера противник усилил активность на Донецком направлении.

Начиная с 19 и почти до 23 часов, из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты четыре раза, с разных направлений, били по позициям под Авдеевкой. Каждый раз, в ответ украинские военные открывали плотный огонь, заставляя противника прекратить обстрелы.

Кроме того, в конце суток, сепаратисты из минометов и гранатометов обстреливали опорные пункты на шахте Бутовка. Силы АТО также отрыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В этом огневом противостоянии один военный погиб, один получил ранения.

На луганском направлении, около 22 часов, сепаратисты нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, а на мариупольском – возле поселка Водяное.

"Благодаря умелым и оперативным действиям наших бойцов противник не только прекращал огневые провокации, но и понес серьезные потери в живой силе", – отметили в штабе АТО и добавили, что всего за сутки ВСУ 16 раз применяли оружие.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 19 июля на Донбассе погибли девять бойцов, еще пять были ранены. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Источник: korrespondent.net