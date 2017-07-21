В Китае более 50 человек пострадали при взрыве газового баллона

В результате взрыва газового баллона в китайском городе Ханчжоу, в восточной провинции Чжэцзян, погибли два человека, 55 человек получили ранения, сообщают местные СМИ.

Взрыв прогремел в 08:35 по местному времени (03:35 по Киеву) в пятницу в одном из городских кафе. От взрыва были выбиты стекла у находившихся рядом с местом происшествия автомашин и автобусов.

Так, из 55 раненых 20 человек получили травмы, находясь в средствах общественного транспорта – автобусах и такси.

В здании, где произошел взрыв, вспыхнул пожар, с огнем боролись 12 пожарных бригад. К настоящему времени огонь локализован.

Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.

Shop blast leaves 2 dead, 55 injured in east #China's #Hangzhou. 12 people sustained severe injuries pic.twitter.com/WEnHY14ctV — China Xinhua News (@XHNews) 21 июля 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в июле на северо-востоке Китая произошел взрыв на газопроводе, в результате чего погибли, по меньшей мере пять человек и еще 89 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net