В штабе АТО рассказали о бое под Красногоровкой

Украинские военнослужащие отразили атаку сепаратистов под Красногоровкой 20 июля ценой гибели трех военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, утром в четверг диверсионно-разведывательная противника из 10-15 человек проникла на позиции бойцов АТО и нанесла удар по позициям одного из механизированных батальонов.

В течение первых минут боевого столкновения двое военных получили не совместимые с жизнью ранения. В ходе ответного огня украинская сторона ликвидировала двух боевиков, предварительно, из батальона Оплот, после чего при отходе на промежуточную позицию были ликвидированы еще двое противников.

"Впоследствии к украинским воинам подошло подкрепление. К сожалению, воины не досчитались одного из бойцов. Как потом выяснилось, его контуженного взяла в плен вражеская ДРГ. Жизнь еще одного солдата не удалось спасти, он получил смертельное ранение", – говорится в сообщении.

Позже под натиском массированного стрелкового огня украинских бойцов противник отступил под прикрытием танков, минометов и реактивных снарядов передвижного Града.

Во время этого боевого столкновения ранения различной степени тяжести получили трое украинских бойцов. Впоследствии для эвакуации раненых прибыли медицинские автомобили, однако противник продолжал обстрелы, одна из мин взорвалась рядом с группой эвакуации, ранив еще четверых военных.

По данным радиоперехвата, известно о потере противником четырех человек, а при отступлении зафиксирована эвакуация еще двух убитых.

Как сообщал Корреспондент.net, всего за сутки 20 июля сепаратисты 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Пять бойцов погибли, еще восемь получили ранения.

Источник: korrespondent.net