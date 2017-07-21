На Донбассе полицейских заподозрили в пытках

Сотрудники Донецкой областной прокуратуры и департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали троих участковых офицеров сектора превенции Покровского отдела полиции.

По информации региональной прокуратуры, правоохранители прибегали к избиениям и пыткам задержанных.

"Так, правоохранители, находясь в помещении одного из участковых пунктов полиции, побудили задержанного взять на себя ответственность за уголовное преступление, которого он не совершал. Получив отказ от задержанного, полицейские избили его резиновой дубинкой по голове, туловищу, рукам и ногам", – говорится в сообщении.

Также полицейские искусственно улучшали показатели своей работы. Установлено, что они "систематически фабриковали доказательства виновности лиц в уголовном производстве".

"В частности, передавали наркозависимым лицам наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности", – отметили в прокуратуре.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы согласно ч.2 ст.365 и ч.2 ст.307 УК Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве на улице Березняковской патрульные полицейские избили вызвавшего их мужчину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье подрались женщины-патрульные на глазах у коллег.

Источник: korrespondent.net