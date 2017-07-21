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21. 07. 2017

В УПЦ отвергли обвинения о священниках-сепаратистах

В Сумской епархии среди клириков нет осужденных за сепаратизм. Об этом говорится в официальном заявлении Сумской епархии Украинской Православной Церкви, распространенном ее пресс-службой.

Заявление опубликовано в ответ на появившиеся в средствах массовой информации данные о том, что два клирика Сумской епархии были осуждены за сепаратизм.

"Ни одно лицо, находящееся в клире, не было осуждено за сепаратизм или преступления аналогичного характера", — говорится в документе.

Комментируя для Информационно-просветительского отдела УПЦ ситуацию, архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий в частности отметил, что в Сумском управлении СБУ "попросили прощения за ошибочную информацию".

"Один осужденный уже давно оставил священство, отправлен за штат, поэтому Сумская епархия не может отвечать за его деятельность. Что касается другого клирика, как сообщили в СБУ, он не является клириком Сумской епархии", - подчеркнул архиепископ.

Напомним, в марте текущего года случился аналогичный скандал: тогда Харьковская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата высказала неприятие недавнего сюжета телеканала 1+1, в котором канал обвинил священнослужителя УПЦ Александра Каневского в сепаратистской деятельности и аморальном поведении.

Источник: korrespondent.net
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