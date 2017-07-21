В Греции от землетрясения пострадали более 120 человек

Число пострадавших от землетрясения в Эгейском море и на греческом острове Кос превысило 120 человек, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Подземные толчки повредили несколько зданий, мечеть, главный порт, а также крепость XIV века. Оказались затоплены несколько дорог на острове. Также разбито множество окон и появились трещины в зданиях. Приостановлено движение паромов.

Тем временем спасатели продолжают поиски людей, которые могли оказаться заблокированными в домах.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня ночью в Эгейском море у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос.

Позже стало известно о двух погибших на острове Кос. Эту информацию подтвердил глава администрации острова Георг Киритсис.

Источник: korrespondent.net