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21. 07. 2017

ОБСЕ не пропускают в Ясиноватую

Наблюдателей ОБСЕ не пускают в Ясиноватую Донецкой области для наблюдения за ходом ремонтных работ на объектах водоснабжения. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

"Член "ДНР" с позывным "Злой" отказывает СММ ОБСЕ в доступе в Ясиноватую, нарушая минские соглашения и не давая способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения", - сообщает ОБСЕ.

Напомним, 20 июня на железнодорожной станции в Ясиноватой вооруженный человек атаковал и обстрелял наблюдателей ОБСЕ.

17 июля европейские наблюдатели не смогли попасть в Светлодарск, поскольку стороны конфликта не очистили дорогу к городу от мин.

Источник: korrespondent.net
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