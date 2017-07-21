Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 11:50
+23°C
Завтра +22°C
+23°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
21. 07. 2017

Красный Крест отправил почти 200 тонн стройматериалов в ДНР

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольные Киеву территории Донецкой области девять грузовиков с гуманитарным грузом, сообщает Госпогранслужба.

ПО данным ведомства, машины отправились через КПВВ Новотроицкое.

"Автомобили перевозили строительные материалы общим весом 180 тонн. Груз жителям Донетчины был направлен от Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Красный Крест отправил в ЛДНР 113 тонн продуктов и гигиенических наборов.

Напомним, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.