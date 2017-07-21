Красный Крест отправил почти 200 тонн стройматериалов в ДНР

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольные Киеву территории Донецкой области девять грузовиков с гуманитарным грузом, сообщает Госпогранслужба.

ПО данным ведомства, машины отправились через КПВВ Новотроицкое.

"Автомобили перевозили строительные материалы общим весом 180 тонн. Груз жителям Донетчины был направлен от Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Красный Крест отправил в ЛДНР 113 тонн продуктов и гигиенических наборов.

Напомним, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.

Источник: korrespondent.net