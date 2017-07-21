ЦРУ: Россия вмешивается в наши выборы много лет

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия неоднократно вмешивалась в американские выборы на протяжении более восьми лет. Об этом он заявил в четверг на конференции по безопасности в американском городе Аспен, передает ABC News.

"Меня спрашивали об этом миллион раз. Да, конечно. И в те [выборы], которые были до них, и в те, что были до них. Русские занимались этим уже очень давно. И не думаю, что у них есть намерения прекращать", - сказал Помпео.

По его данным, Россия взаимодействовала с организацией WikiLeaks и ее основателем Джулианом Ассанжем, чтобы оказать влияние на президентские выборы 2016 года.

Ранее Белый дом обвинил Украину во вмешательстве в выборы президента США. Обвинения Вашингтона основываются на статье Politico за январь.

Источник: korrespondent.net