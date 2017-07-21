Экономика КНДР растет самыми быстрыми темпами с 1999 года

Экономика Северной Кореи в этом году развивалась максимальными темпами с 1999 года. Об этом Bloomberg пишет, ссылаясь на оценки Центрального банка Южной Кореи.

Так, северокорейский ВВП вырос на 3,9 процента. Весомый вклад в рост внесли горнодобывающий и производственный сектора. Также ускорению темпов способствовало то, что КНДР оправилась от засухи 2015 года.

Примечательно, что экономика Северной Кореи растет, несмотря на усиление санкций из-за испытаний баллистических ракет и ядерного оружия

ВВП на одного северокорейца составил 1,3 тысячи долларов. Это всего 4,5 процента от уровня Южной Кореи.

По данным Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций, 93 процента торгового оборота КНДР приходится на Китай. За 2016 год он вырос на 4,7 процента - до 6,55 миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net