В Кременчуге разгорелся скандал с "народным врачом" ЛНР

Экс-глава Луганской областной клинической больницы Владимир Климов, подозреваемый в сотрудничество с сепаратистами, был рекомендован на пост главного врача роддома в Кременчуге. Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

Она отметила, что общественность была возмущена возможным назначением Климова.

18 июля кременчугское издание Программа плюс сообщило, что "народный главврач" ЛНР может возглавить родильный дом города по рекомендации мэра Виталия Малецкого.

Как написал журналист Сергей Иванов в Facebook, в 2014 году Климов угрожал луганским медикам, что заберет их квартиры, если они уедут на контролируемую украинскими властями территорию.

Супрун также написала об этом. По ее данным, Климов был назначен руководством ЛНР главным врачом Луганской областной клинической больницы и публично выражал намерение отобрать у работников больницы жилье.

Она отметила, что вопрос о назначении Климова на пост в Кременчуге рассматриваться не будет.

"Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заверил меня в телефонном разговоре, что соответствующая информация в отношении этого лица была передана в правоохранительные органы, а вопрос с его назначением не будет даже рассматриваться", - добавила и.о. глава Минздрава.

Источник: korrespondent.net