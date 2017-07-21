Замглавы АП Януковича вручили подозрение

Сумская областная прокуратура выдвинула подозрение в сокрытии паспорта, подделке документов и декларировании недостоверных данных Бывшему заместителю главы Администрации президента Украины Юрию Чмырю. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По информации Сарган, в 2014 году Чмырь заявил о потере паспорта, в результате чего ему сделали новый. При этом старый паспорт он использовал для совершения юридически значимых нотариальных действий. Кроме того, чиновник не указал свою дочь как члена семьи и не задекларировал ее имущество. Установлено, что дочь Чмыря имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн.

Кроме того, Бывшего замглавы АПУ Генеральная прокуратура подозревает в причастности к организации силового разгона активистов Евромайдана в 2014 г.

На должность заместителя главы Администрации президента по гуманитарным вопросам Юрия Чмыря в декабре 2013 г. назначил экс-президент Виктор Янукович. До этого Чмырь был председателем Сумской областной государственной администрации.

Источник: korrespondent.net