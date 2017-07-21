Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 13:20
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,24
21. 07. 2017

Замглавы АП Януковича вручили подозрение

Сумская областная прокуратура выдвинула подозрение в сокрытии паспорта, подделке документов и декларировании недостоверных данных Бывшему заместителю главы Администрации президента Украины Юрию Чмырю. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По информации Сарган, в 2014 году Чмырь заявил о потере паспорта, в результате чего ему сделали новый. При этом старый паспорт он использовал для совершения юридически значимых нотариальных действий. Кроме того, чиновник не указал свою дочь как члена семьи и не задекларировал ее имущество. Установлено, что дочь Чмыря имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн.

Кроме того, Бывшего замглавы АПУ Генеральная прокуратура подозревает в причастности к организации силового разгона активистов Евромайдана в 2014 г.

На должность заместителя главы Администрации президента по гуманитарным вопросам Юрия Чмыря в декабре 2013 г. назначил экс-президент Виктор Янукович. До этого Чмырь был председателем Сумской областной государственной администрации.  

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.