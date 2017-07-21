Суд закрыл уголовное дело против Ляшко

Суд закрыл дело против главы Радикальной партии Олега Ляшко, которого обвиняли в незаконном совмещении в 2006 году деятельности нардепа и руководящей должности в издании Политика.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на самого Ляшко, который пообщался с журналистами после заседания суда.

"Дело закрыто, никакого правонарушения нет", – сказал парламентарий.

Эту информацию подтвердил и нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук,

"Мы доказали, что это дело было полностью сфальсифицировано по заказу властей коррумпированным НАПК. Теперь будем требовать возбуждения уголовного производства против фальсификаторов", – написал он в Facebook.

В свою очередь прокурор ГПУ Валентина Сеник отметила, что доказательств НПК оказалось недостаточно. По ее словам, это решение суда может быть обжаловано в Высшем административном суде.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Печерский райсуд Киева отказал ГПУ в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов в электронной декларации Олега Ляшко за 2016 год.

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Источник: korrespondent.net