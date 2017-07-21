На нардепа Розенблата надели электронный браслет

Народному депутату Бориславу Розенблату надели ​электронный браслет слежения. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Кравченко.

"Браслет на него уже надели", – сказал он.

При этом прокурор отметил, что не владеет информацией, внес ли Розенблат залог в размере 7 млн гривен. Именно такую меру пресечения ему определил Соломенский суд Киева. Нардеп должен внести деньги в течение пяти суток и сдать все заграничные паспорта.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее НАБУ опубликовало видеорасследование нелегальной схемы добычи янтаря в Житомирской области. В причастности к организации схемы подозревают нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Розенблата и Полякова 11 июля. Оба нардепа отвергают все обвинения.

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Источник: korrespondent.net