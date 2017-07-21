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21. 07. 2017

В Техасе разрешили пороть учеников тростью

В американском штате Техас одобрили удары плоской палкой как меру наказания непослушных школьников, передает Fox News.

Телесные наказания, классифицированные как "намеренное причинение физической в качестве меры дисциплины", законны в Техасе, отмечает телеканал.

Решение о применении такого назания будет принимать начальник кампуса или руководитель учебного заведения.

При этом родители учащихся имеют право разрешать или запрещать применение такого вида наказаний в конкретных школах в отношении их детей.

"Если родителю это не по душе, то даже речи быть не может о применении палки", - сказала глава образовательного управления Техаса Мэри Спрингс.

В США в 19 штатах разрешено применять физическое наказание к учащимся. Телесные наказания применяется в штатах на юге страны, в таких как Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Оклахома и Теннеси.

Ранее сообщалось, что для домашнего общения американцы используют 350 языков, которые постепенно вытесняют английский язык в крупных мегаполисах.

Источник: korrespondent.net
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