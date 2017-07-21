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21. 07. 2017

Кремль отказался комментировать ситуацию с Siemens

В Кремле не будут комментировать ситуацию вокруг концерна Siemens. Это вопрос сотрудничества компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сразу скажу, что я оставляю это без комментария, это вопрос к компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог", – сказал Песков, передает РИА Новости.

"Не буду комментировать эту тему", – ответил Песков на вопрос, правда ли, как утверждают немецкие СМИ, что Владимир Путин лично давал гарантии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Siemens объявил, что все четыре парогазовые турбины, предназначавшиеся для Краснодарского края РФ были модифицированны и незаконно поставлены в Крым.

В связи с этим немецкий концерн сообщил о временном прекращении поставок оборудования по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что в Крым были поставлены российские турбины.

Siemens подал иск из-за поставок турбин в Крым

Источник: korrespondent.net
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