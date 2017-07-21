Потрясло курорты. Землетрясение в Турции и Греции

Опубликованы фото последствий смертельного землетрясения в Турции и Греции в ночь на 21 июля, эпицентр которого был в Эгейском море, в 10 км от популярного турецкого курорта Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.

Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов, эпицентр залегал на глубине 10 км в водах Турции. Это один из самых сейсмоопасных регионов в мире. На острове Кос погибли два человека, еще 120 пострадали. В Турции жертв нет, а пострадали 80 человек. В турецком курортном Мармарисе оказались затопленными прибрежные отели. Греческий остров Кос после землетрясения (фото ЕРА) Греческий остров Кос после землетрясения (фото ЕРА) Греческий остров Кос после землетрясения (фото ЕРА) Греческий остров Кос после землетрясения (фото ЕРА) Греческий остров Кос после землетрясения (фото ЕРА) Греческий остров Кос после землетрясения (фото ЕРА) После первого толчка в регионе зафиксировали несколько афтершоков, самый сильный из них с магнитудой 5,1 баллов. Сейсмологи сообщили также о небольшом цунами в Эгейском море. Турецкий город Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Турецкий город Мугла после землетрясения (фото ЕРА)

В самом Бодруме на некоторых зданиях возникли трещины, пропало электричество в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах ночью в панике выбежали на улицу. Несколько жителей города Мугла (административный центр провинции Бодрум) получили незначительные травмы, прыгая из окон. Они госпитализированы.

Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Мугла после землетрясения (фото ЕРА) Мугла после землетрясения (фото ЕРА)

Источник: korrespondent.net