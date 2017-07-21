Потрясло курорты. Землетрясение в Турции и Греции

Опубликованы фото последствий смертельного землетрясения в Турции и Греции в ночь на 21 июля, эпицентр которого был в Эгейском море, в 10 км от популярного турецкого курорта Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.
Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов, эпицентр залегал на глубине 10 км в водах Турции. Это один из самых сейсмоопасных регионов в мире.
После первого толчка в регионе зафиксировали несколько афтершоков, самый сильный из них с магнитудой 5,1 баллов. Сейсмологи сообщили также о небольшом цунами в Эгейском море.
В самом Бодруме на некоторых зданиях возникли трещины, пропало электричество в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах ночью в панике выбежали на улицу. Несколько жителей города Мугла (административный центр провинции Бодрум) получили незначительные травмы, прыгая из окон. Они госпитализированы.
Источник: korrespondent.net
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