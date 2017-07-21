Парламент Молдовы потребовал вывести войска РФ из Приднестровья

Парламент Молдовы принял сегодня заявление о выводе российских войск с территории республики. За принятие документа проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии, передает Интерфакс.

В документе отмечается, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдовы незаконно и "является нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также норм международного права".

"Дальнейшее сохранение в Молдовы существенного количества вооружения, боеприпасов и военного оборудования является постоянной угрозой безопасности и стабильности региональной и европейской безопасности", – отмечается в документе.

Парламент Молдовы приглашает международные организации и посредников в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию "инициировать политические дискуссии относительно превращения миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом".

Также Россию призывают возобновить и завершить вывод своих войск, вооружения и военного оборудования с территории Молдовы в соответствии с принципами международного права и взятыми на себя обязательствами.

Фракция социалистов в количестве 23 депутатов в знак протеста покинула зал заседаний.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление парламента "очередной провокацией".

"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно: в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", – написал Додон на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе 2017 года Игорь Додон пообещал, что на территории Молдовы не останется никаких иностранных войск. По его словам, политическое решение проблемы Приднестровья будет принимать молдавский народ.

Источник: korrespondent.net