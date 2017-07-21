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21. 07. 2017

Силовики заявили о задержании сепаратиста ДНР

Служба безопасности Украины совместно с работниками полиции задержали в районе проведения антитеррористической операции бывшего участника самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 21 июля.

Согласно сообщению, во время оккупации Славянска в 2014 году мужчина дежурил на одном из блокпостов террористов для противодействия наступлению сил антитеррористической операции.

"По словам задержанного, среди террористов было немало выходцев из России, в том числе так называемых "казаков" и представителей Чечни. После освобождения города украинскими военными он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донецкой области, где и был задержан оперативниками спецслужбы", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного открыли уголовное дело, продолжаются следственные действия.

Накануне украинские пограничники заявили о задержании разведчика ЛНР.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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