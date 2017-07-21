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21. 07. 2017

Украинец на плоту плыл в Турцию, но был задержан

У берегов Крыма задержали мужчину, который дрифтовал на хлипком спасательном плоту. Его спасли пограничники управления ФСБ РФ.

Как уверяют в ведомстве, они спасли тонувшего в море украинца, который решил доплыть до берегов Турции на тримаране "Фортуна Х-44" - спортивном судне, к которому по бокам прикреплены два поплавка (для устойчивости).

В результате сильного волнения на море плавсредство опрокинулось. Мужчина оказался на спасательном плоту вдалеке от берега, но в район бедствия выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд".

"В ходе спасательной операции судовой командой потерпевший поднят на корабль, где ему была оказана первая медицинская помощь", - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

После возвращения на берег экстремала вернули на Украину.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Крымом возведут защитные сооружения.

Источник: korrespondent.net
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