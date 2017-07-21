НАПК проверит декларации Тимошенко за два года

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку электронных деклараций лидера фракции Батькивщина в Верховной Раде Юлии Тимошенко. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 21 июля.

Также НАПК начало полную проверку деклараций еще 14 человек, среди которых депутаты, судьи и главы областных государственных администраций. В частности, проверят декларации нардепа от "Народного фронта" Михаила Хмиля.

Кроме того, проверят декларации судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда, Апелляционного суда Одесской области, первого заместителя руководителя Черкасской местной прокуратуры, депутата одного из сельсоветов Киевской области, депутата Киевсовета, городского головы Дрогобыча, главы Ровенской ОГА Алексея Муляренко, замглавы Киевской ОГА Олега Мищенко и других чиновников.

Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день после принятия решения.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 61 уголовное дело по итогам анализа электронных деклараций чиновников.

Источник: korrespondent.net