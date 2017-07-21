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21. 07. 2017

В Черновицкой области мужчину пробил деревянный кол, но он выжил

На пилораме в Черновицкой области пострадал работник, которого насквозь пробил деревянный кол. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление Гоструда в Черновицкой области.

Утверждается, что инцидент произошел 20 июля в Выжницком районе.  В управлении отказались сообщить подробности несчастного случая, ссылаясь на то, что сейчас проводится проверка по данному факту. 

Вместе с тем, местные СМИ сообщили, что кол пронзил мужчину в области паха и вышел наружу через ягодицу. Мужчина был мгновенно госпитализирован в Черновицкую областную клиническую больницу, где к оказанию медицинской помощи была привлечена операционная бригада в составе общих и сосудистых хирургов, урологов, травматологов и других специалистов.

Отмечается, что после этого инцидента мужчина выжил. Кол пронзил тело мужчины насквозь, но не задел крупные сосуды, органы, кости и нервы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом три часа тушили горящую пилораму.

Источник: korrespondent.net
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