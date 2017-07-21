Депутату Полякову назначили залог

Депутату Верховной Рады Украины от Народного фронта Максиму Полякову назначен залог в размере 304 тысячи гривен. Соответствующее решение принял Соломенский суд Киева в пятницу, 21 июля.

Кроме того Полякова обязали носить электронный браслет, не отлучаться из Умани или Киева без разрешения без разрешения следователя, прокурора или суда. Также депутат должен сдать все заграничные паспорта.

Меры будут действовать до 19 августа.

Напомним, Рада лишила Полякоа неприкосновенности 11 июля. Полякова вместе с нардепом Бориславом Розенблатом подозревают в причастности к так называемому "янтарному делу". По версии следствия, они за деньги лоббировали законопроекты о легализации добычи янтаря в Украине в интересах иностранной компании.

Источник: korrespondent.net