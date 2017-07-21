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21. 07. 2017

Глава Госпогранслужбы потерял сознание

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко потерял сознание во время совместного заявления президентов Украины и Беларуси. Как сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 июля, Назаренко была оказана медицинская помощь на месте.

Инцидент произошел, когда Александр Лукашенко произносил свою речь. Белорусский президент попросил принести стул человеку, которому стало плохо. Однако Назаренко вынесли на руках из зала, где выступали президенты.

"Назаренко был направлен для дальнейшего лечения в медицинское учреждение. Сейчас самочувствие руководителя Госпогранслужбы удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Источник: korrespondent.net
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