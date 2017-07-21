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21. 07. 2017

FEMEN пытались сорвать визит Лукашенко

Во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси девушка разделась, показав грудь, и кричала "Жыве Беларусь". 

Ее сразу схватили охранники и вывели из зала торжественных событий АП.

Как сообщили в FEMEN, женщину зовут Анжелина Диаш.

"Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту беларуского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие", - заявили в FEMEN.

Также в движении напомни инцидент в Беларуси.

"В 2011 году активистки FEMEN стали жертвами белорусского КГБ. Во время акции протеста против Лукашенко в Минске, их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Киев с официальным визитом.

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Источник: korrespondent.net
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