В России больше суток разыскивают поезд, скрывшийся после ДТП

В Нижегородской области России в результате столкновения железнодорожного состава с легковушкой погиб один человек. Следователи Нижегородской области ведут розыск поезда, который стал участником ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, на переезде возле станции Княжиха легковушка не успела пересечь пути, а ехавший в этот момент поезд даже не стал останавливаться перед препятствием. Железнодорожный состав протаранил автомобиль, в результате чего погиб водитель машины.

Как сообщается в Иинстаграме Приволжского следственного управления на транспорте СКР, в настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет приятно процессуальное решение.

Транспортники выясняют, какие поезда проходили указанный участок утром 20 июля. Однако найти поезд пока не удалось ни в одном из ближайших депо.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве грузовик протаранил автомобиль полиции.

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Источник: korrespondent.net