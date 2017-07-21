Грудь для Бацьки. Визит Лукашенко в Украину

Украину с официальным визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Но обсуждают все выходку активистки Femen, которая показала свою грудь в здании администрации президента и выкрикивала слова "Жыве Беларусь".

Еще во время встречи с Лукашенко плохо стало главе Госпогранслужбы Виктору Назаренко.

Что еще происходило во время визита лидера Беларуси?

Сотрудничество на границе

Лукашенко заявил, что надеется на улучшение сотрудничества его страны с Украиной.

"Мы далеки от прежних достижений украинско-белорусского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 миллиардов долларов… Сопредседатели совместной межправительственной комиссии заверили нас, что в течении двух лет мы достигнем этого уровня, а может и превзойдем", – сказал белорусский лидер.

"Мы сегодня договорились о создании новых кооперационных производств в самых различных отраслях… Думаю, сегодняшняя встреча даст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству", – заявил он.

Лукашенко сказал, что есть тысячи позиций товаров, которые Украина и Беларусь могут совместно происходить и продавать – тракторы, комбайны, лифты и прочее.

Он также высказался за сотрудничество регионов Беларуси и Украины в условиях децентрализации.

"Мы договорились, что организуем это сотрудничество. Первый межрегиональный форум пройдет в Гомеле, второй будет в Украине на родине господина Зубко, поскольку он непосредственно отвечает за сотрудничество с Беларусью с украинской стороны", – заявил Лукашенко.

По его словам, лидеры двух стран согласовали подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

"Подписан ряд документов, касающихся взаимодействия в сферах культуры", – напомнил Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшнее соглашение послужит динамичному развитию двух стран, укреплению дружбы между нашими народами", – добавил он.

Хоть Беларусь не нападет

По словам Порошенко, Лукашенко его заверил в том, что территория Беларуси никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.



"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, чтотерритория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусская граница никогда не будет границей войны", - сказал Порошенко.

Новости по Донбассу

Лукашенко просит, чтобы белорусская гуманитарная помощь шла на восток Украины без посредников.

"Мы сегодня очень много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. Просил Петра Алексеевича, если будет интерес какой-то и у нас совпадут гуманитарные конвои, – чтобы мы это сделали вместе", – заявил Лукашенко.

"Люди-то ведь наши, делить нам нечего. И я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Мы в состоянии своим людям помогать", – заявил он.

О своей позиции по конфликту на Донбассе Лукашенко сказал: "Я никогда не ставил перед собой целью бежать впереди паровоза или спешить вперед батьки в пекло, как у нас в Украине, России, Беларуси говорят. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента"

"Мне было поручено Петром Алексеевичем и Владимиром Владимировичем организовать эту встречу в Минске – мне сказали, как это сделать, я это сделал. Претензий нет", – сказал он.

"Потом Петр Алексеевич обратился ко мне по контактной группе: "Я хочу, чтобы это было в Минске – сможешь это сделать, сделай, пожалуйста". Я это сделал, претензий никаких нет", – добавил белорусский президент.

Он вспомнил, что еще раньше с "добрым знакомым" Александром Турчиновым вел переговоры: "Было поднято 5-7 вопросов, которые он поставил передо мной. И я сегодня публично на переговорах спросил: "Я все выполнил то, что обещал?". Он говорит: "Больше чем".

"Так будет и впредь. Все, что поручат мне два президента, больше, чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди?", – заявил Лукашенко.

"Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее от вас, но ничем не отличаются от вас. Если вам трудно – чем только сможем, поможем", – заверил он.

Без вопросов

Встреча Порошенко и Лукашенко и их заявления для СМИ закончились без общения с прессой.

Журналистам пришлось ждать двух президентов около двух часов, а если учитывать просьбы АП прийти на мероприятие за час, то почти три часа. Однако представителям СМИ так и не дали возможности задать вопрос.

Перед выходом Порошенко с Лукашенко работники пресс-службы президента Украины предупредили журналистов, что задать свои вопросы журналисты не смогут по просьбе белорусской стороны. Кроме того журналисты не смогли задать свои вопросы и после завершения встречи.

Но с Femen

Торжественную встречу президента Украины и президента Беларуси пыталась сорвать женщина, которая показала свою грудь в здании Администрации и выкрикивала "Жыве Беларусь!".

Ее сразу схватили охранники и вывели из зала торжественных событий АП.

ВІДЭА

Аголеная жанчына выбегла перад Лукашэнкам і Парашэнкам з надпісам «Жыве Беларусь» на грудзях.

Падрабязнасьці:https://t.co/y07xhHsccu pic.twitter.com/XXiHjCYsXN — Радыё Свабода (@svaboda) 21 июля 2017 г.

Женщину зовут Анжелина Диаш, она активистка Femen. Эта организация известна тем, что во время акций девушки обнажают грудь и выкрикивают какие-либо лозунги. Обычно действия Femen классифицируются как «радикальный эксгибиционизм». Но при этом участницы отмечают, что борются за права женщин. Однако они очень часто вмешивались в политику.

Страна.юа Анжелина Диаш в Межигорье

Кидались голой грудью они и на Владимира Путина.

В движении Femen считают, что Украина не должна принимать президента -"диктатора" Александра Лукашенко.



"Как страна, в которой сотни людей погибли за свободу и демократию, может принимать диктатора. Наша акция кроме протеста против диктатуры в Беларуси была еще и местью Лукашенко за похищение наших активисток в Минске в 2011 году", - пояснила акцию основательница движения Femen Анна Гуцол.

Зачем приезжал?

Политолог Тарас Березовец считает, что Лукашенко боится переворота в своей стране.

“Уже 14 сентября стартуют совместные белорусско-российские учения Запад 2017, которые крайне волнуют НАТО и Украину. И не менее они волнуют самого Александра Григорьевича. Потому как впервые за 23 года пребывания в должности нет у отца белорусского народа уверенности, что он встретит 24-й год на посту. Инстинкты подсказывают, что ход событий может ускориться вопреки воле самого Лукашенко”, - отмечает политолог.

По его словам, чистки в аппарате Минобороны и КГБ Беларуси пророссийски настроенных офицеров вроде бы должны были успокоить Лукашенко, но этого не произошло.

“Правда в том, что Лукашенко давно не доверяет Путину и уже не до конца контролирует то, что происходит на его территории, в том числе и эти самые военные учения. Путину не нужно развязывать гибридную операцию на территории Беларуси. Зачем, если местных военных и спецслужбы легко взять под контроль? Достаточно убрать всего одну фигуру. И поставить вместо неё местного Захарченко или Плотницкого. А затем из 6 областей просто сделать 6 субъектов Российской Федерации”, - полагает Березовец.

Дипломат Владимир Огрызко считает, что встреча Порошенко и Лукашенко, в первую очередь важна была для экономических отношений между странами. “Потому что в политических или военно-политических вопросах из-за позиции Москвы Минск сделать собственноручно ничего не сможет и не сделает”, - уверен он.

Источник: korrespondent.net