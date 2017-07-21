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21. 07. 2017

В Израиле молитва переросла в драку с полицией

Почти 400 человек пострадали в Иерусалиме при разгоне акции протеста у ворот Баб-эль-Асбат. Против митингующих палестинцев полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По некоторым данным, были и трое погибших, но пока официально эту информацию власти не подтверждают. 

В организации стычек правоохранители обвиняют мусульманских улемов, которые якобы подстрекали население к антиизраильским выступлениям. В частности, сообщается, что муфтий Иерусалима призвал верующих не проходить сквозь рамки металлодетекторов, установленных у ворот на подступах к мечети, потому что это "нарушает статус иерусалимских святынь".

В больницу доставлен также  председателя Высшего исламского совета Иерусалима Акрама Сабри. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова".

В Иерусалиме на Храмовой горе произошел теракт

Источник: korrespondent.net
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