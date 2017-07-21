США ошибочно нанесли авиаудар по войскам Афганистана

Военнослужащие Афганистана погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили американские военные, передает Reuters.

Отмечается, что властям страны уже сообщили о случившемся. Точное число жертв не сообщается.

Авиаудар был нанесен днем 21 июля во время операции, которую афганские силы безопасности проводили при поддержке США. Атака была совершена по лагерю, где находились военные.

Напомним, ранее сообщалось, что США заявили о ликвидации лидера ИГ в Афганистане.

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Источник: korrespondent.net