Россия отказалась выдавать экс-беркутовцев

Правоохранители России отказали Генпрокуратуре в экстрадиции 21 бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут". Об этом сообщает DW.

"Берктовцев" подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве.

"Получены все ответы от российской стороны. Во всех запросах отказано", - сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Все подозреваемые получили в России гражданство или убежище, добавил Горбатюк.

В то же время Киев все еще ждет ответа России об экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназначения "Беркут" Сергея Кусюка.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ готовы предоставить гражданство беглым беркутовцам.

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Источник: korrespondent.net