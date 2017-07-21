Суд арестовал экс-беркутовца без права залога

Экс-беркутовца Лободу арестовали на 32 дня без возможности внесения залога. Об этом сообщает 112 Украина.

"Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему бойцу спецподразделения "Беркут" Сергею Лободе. Его подозревают в нападении на участников "Автомайдана" в ночь на 23 января 2014 года", - отмечено в сообщении.

"32 дня содержания под стражей без возможности внесения залога. Именно такое решение принял судья Печерского райсуда, таким образом частично удовлетворив ходатайство, которое внесла генпрокуратура, ведь прокурор просил 60 дней содержания под стражей. Представитель прокуратуры заявил, что удовлетворен таким решением суда, в свою очередь, сторона защиты заявляет, что будет обжаловать данное решение", - заявил корреспондент издания.

В свою очередь адвокат Лободы Сергей Волков в комментарии журналистам сообщил о том, что его подзащитный не совершал преступление, которое ему инкриминируют:

"Преступление, которое инкриминируют Лободе, он не совершал. Человек не виноват, он инвалид 3-й группы, был ранен на Майдане, долгое время лечился, имеет семью, ребенка", - отметил Волков.

"Сторона защиты предоставила медицинские документы, которые были собраны до его увольнения из органов внутренних дел, при этом она отметила, что он проходит, возможно, какое-то лечение, но документального подтверждения этому не было", - сообщил прокурор ГПУ Руслан Ткаченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась выдавать экс-беркутовцев.

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Источник: korrespondent.net