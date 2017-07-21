Жебривский: В Марьинке ранена женщина

В результате минного обстрела женщина получила ранение в Марьинке. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Около часа назад в Марьинке 56-летняя женщина получила осколочное ранения бедра. Мина или снаряд (утром специалисты разберутся - что именно) прилетело и взорвалось у нее во дворе - на улице Героев Чернобыля (бывшая Орджоникидзе)", - написал Жебривский.

На место происшествия выехали бригады ГСЧС и скорой помощи. Женщину доставили в Кураховскую больницу, где уже оказали помощь. Врачи говорят, что ее состояние стабильное.

Напомним, 20 июля сообщалось, что сепаратисты всю ночь обстреливали Марьинку и Красногоровку.

Штаб: Жилые кварталы Марьинки снова обстреляли

Источник: korrespondent.net