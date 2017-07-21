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21. 07. 2017

Мать Агеева приехала в Украину

Мать россиянина  Агеева, которого взяли в плен на Донбассе, приехала в Украину. Об этом сообщает Новая газета.

"Сегодня, 21 июля, примерно в 13 часов дня мы со Светланой Викторовной Агеевой въехали на территорию Украины на поезде. Едем на встречу с представителями украинской страны, которые обещают нас сопроводить к сыну Светланы, Виктору Агееву", - написал журналист издания Павел Каныгин.

Журналист также отметил, что они въехали не напрямую через Россию, потому что у матери ефрейтора нет заграничного паспорта. 

"Мы очень опасались, что по внутреннему паспорту ее не пропустят наши, российские пограничники. А украинские пограничники знали, что у Светланы с собой нет заграничных документов. Украинская сторона согласилась в виде исключения принять Светлану Викторовну по внутреннему российскому паспорту", - добавил Каныгин.

Журналист сообщил, что пока не может назвать имен и должностей людей, которые представляют украинскую сторону.

"По поводу самой встречи: нам обещали устроить ее в ближайшие дни, насчет времени и места пока ничего неизвестно, нас сориентируют позже. Сам Виктор Агеев, как известно, находился в СИЗО города Старобельск, но встреча, я думаю, может быть и в каком-то другом месте - все решится завтра. Украинская сторона нам гарантировала что будет возможность встречи мамы с сыном в нормальных условиях, в том числе - наедине. И мы очень рассчитываем, что эти условия будут выполнены", - пишет журналист.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 июня украинские военные в зоне АТО обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника и взяли в плен группу боевиков, среди которых был гражданин России.

Позже стало известно, что задержанный россиянин − Виктор Агеев находится в СИЗО Старобельска, а его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы ее сын остался служить в российской армии по контракту.

Накануне сам Агеев заявил, что он действительно служит по контракту в России. Против него открыто производство по статье о создании террористической группы или организации (ч.1 ст. 258-3 УК). Агеев арестован на два месяца.

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Источник: korrespondent.net
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