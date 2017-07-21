Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июля 2017, пятница, 23:54
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,25
21. 07. 2017

Совет Европы разочарован новыми смертными приговорами в Беларуси

 
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд обеспокоен двумя смертными приговорами, вынесенными 21 июля в Белоруссии, сообщает пресс-служба международной оранизации.
 
"Я глубоко озабочен решением Могилевского областного суда в Беларуси о вынесении двух смертных приговоров сегодня", − заявил генсек.
 
"Мы разочарованы, что Беларусь продолжает использовать эту бесчеловечную и несправедливую практику в полном противоречии с европейскими ценностями", − отметил Ягланд.
 
Генсек Совета Европы подчеркнул, что смертная казнь "остается основным препятствием для присоединения (Беларуси − ред.) к Совету Европы". Он призвал белорусские власти срочно ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к его полной отмене.
 
Напомним, Могилевский областной суд в пятницу, 21 июля, вынес приговор банде "черных" риелторов, двое из них приговорены к смертной казни. Двум фигурантам дела вынесен смертный приговор путем расстрела, еще двум − 24 года и 22 года и 1 месяц лишения свободы.
 
Ранее в этом году в Беларуси привели в исполнение смертный приговор жителю Гомеля Сергею Острикову, признанному виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Также тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Судя по нынешним учебникам, обязательна проверка на наркотики нужна не в школах, а в минобразования.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.