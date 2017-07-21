Совет Европы разочарован новыми смертными приговорами в Беларуси

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд обеспокоен двумя смертными приговорами, вынесенными 21 июля в Белоруссии, сообщает пресс-служба международной оранизации.

"Я глубоко озабочен решением Могилевского областного суда в Беларуси о вынесении двух смертных приговоров сегодня", − заявил генсек.

"Мы разочарованы, что Беларусь продолжает использовать эту бесчеловечную и несправедливую практику в полном противоречии с европейскими ценностями", − отметил Ягланд.

Генсек Совета Европы подчеркнул, что смертная казнь "остается основным препятствием для присоединения (Беларуси − ред.) к Совету Европы". Он призвал белорусские власти срочно ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к его полной отмене.

Напомним, Могилевский областной суд в пятницу, 21 июля, вынес приговор банде "черных" риелторов, двое из них приговорены к смертной казни. Двум фигурантам дела вынесен смертный приговор путем расстрела, еще двум − 24 года и 22 года и 1 месяц лишения свободы.

Ранее в этом году в Беларуси привели в исполнение смертный приговор жителю Гомеля Сергею Острикову, признанному виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью. Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Также тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Источник: korrespondent.net