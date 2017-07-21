В США назвали дату визита в Киев спецпредставителя по Украине

В Госдепартаменте США сообщили о планах спецпредставителя по Украине Курта Волкера посетить Киев.

Отмечается, что 21 июля спецпредставитель приедет в Восточную Украину, "чтобы встретиться с теми, кто пострадал от российской агрессии, и обсудить важность безопасности страны". А 24 июля Волкер планирует провести встречу с украинским руководством для обсуждения суверенитета Украины и ее территориальной целостности.

Напомним, 7 июля Волкер был назначен специальным представителем по Украине, который должен координировать усилия Госдепартамента по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее Корреспондент.net собрал информацию о Курте Волкере.

Источник: korrespondent.net