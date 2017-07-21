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21. 07. 2017

В США назвали дату визита в Киев спецпредставителя по Украине

 
В Госдепартаменте США сообщили о планах спецпредставителя по Украине Курта Волкера посетить Киев.
 
Отмечается, что 21 июля спецпредставитель приедет в Восточную Украину, "чтобы встретиться с теми, кто пострадал от российской агрессии, и обсудить важность безопасности страны". А 24 июля Волкер планирует провести встречу с украинским руководством для обсуждения суверенитета Украины и ее территориальной целостности.
 
Напомним, 7 июля Волкер был назначен специальным представителем по Украине, который должен координировать усилия Госдепартамента по урегулированию ситуации на Донбассе.
 
Ранее Корреспондент.net собрал информацию о Курте Волкере.

Источник: korrespondent.net
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