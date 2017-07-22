Маккейн против решения Трампа отменить военную программу по Сирии

Глава комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн, несмотря на пребывание в больнице, раскритиковал решение президента Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по оказанию помощи сирийской оппозиции.

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада. Белый дом в свою очередь не подтвердил эту информацию.

Ранее в Twitter Маккейн заявил, что прекращение Вашингтоном поддержки антиправительственной оппозиции в Сирии сыграет на руку России.

"Сообщения о том, что администрация заканчивает программу помощи сирийской оппозиции − это безответственно, близоруко, играет на руку России и Асаду", − отметил сенатор.

Reports admin ending prgm to assist Syrian opposition irresponsible, short-sighted& plays into Russia, Assad's hands https://t.co/N7KVqn1VD6 — John McCain (@SenJohnMcCain) 20 июля 2017 г.

В отдельно распространенном пресс-релизе Маккейн добавил, что "делать какие-либо уступки России в отсутствие широкой стратегии по Сирии безответственно".

По его словам, администрация Трампа пока что не представила какой-либо концепции по дальнейшим действиям в Сирии и вообще на Ближнем Востоке.

"Ключевым направлением американской стратегии должно быть отстранение Асада от власти в качестве одного из компонентов завершения жестокого конфликта в Сирии, который (в свое время – ред.) подтолкнул к разрастанию ИГ", – подчеркнул сенатор.

Другим фактором, который подпитывает конфликт, он назвал продолжающееся "преступное влияние" на ситуацию со стороны Ирана.

Кроме того, Маккейн указал, что после шести месяцев работы администрация до сих пор не имеет стратегии победы в Афганистане.

Как сообщал Корреспондент.net , у Маккейна диагностировали опасную опухоль мозга – глиобластому.

Источник: korrespondent.net