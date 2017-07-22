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22. 07. 2017

Обстрел Марьинки: ранены четыре мирных жителя

 
В пресс-центре штаба АТО сообщили, что в результате обстрела противником Марьинки ранены четыре местных жителя.
 
Напомним, ранее сообщалось об одной раненой в результате обстрела Марьинки − 56-летней женщине.
 
Отмечается, что около 21.00 сепаратисты обстреливали позиции сил АТО в районе Марьинки и под огонь противника попали жилые кварталы населенного пункта.
 
По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации в результате обстрела из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия жилых домов по улице Молодежной и героев Чернобыля, были ранены четверо местных жителей.
 
Все пострадавшие доставлены в Кураховскую районную больницу.
 
В штабе информировали, что девочка трех лет получила осколочное ранение передней стенки живота, девятилетний мальчик − осколочное ранение спины, правой голени и плеча, 19-летняя женщина − осколочное ранение левого предплечья и левого бедра, женщина 1963 года рождения − осколочное ранение левого бедра.
 
Состояние всех пострадавших врачи характеризуют как удовлетворительное.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, сепаратисты обстреливали жилые кварталы Марьинки и Красногоровки с полуночи 20 июля до утра.

Источник: korrespondent.net
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