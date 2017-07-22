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22. 07. 2017

В Мексике произошел бой между морпехами и бандитами

 
В результате перестрелки между бойцами морской пехоты и бандитами, похищавшими топливо из трубопроводов в Мексике, погибли пять человек, передает РИА Новости.
 
По информации группы по координации безопасности штата Пуэбла, морпехи пытались задержать одного их главарей банды Буканас, занимающейся воровством бензина. В итоге четыре бандита были убиты, погиб один военнослужащий и два морпеха получили ранения.
 
Ранее глава нефтяной компании Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя сообщал, что ежегодные потери в результате воровства нефтепродуктов составляют в Мексике порядка 20 миллиардов песо (около 1,1 миллиарда долларов).
 
Ранее сообщалось, что в городе Сан-Педро-Какауатепек в мексиканском штате Герреро группа вооруженных бандитов напала на семью местных жителей и подожгла их дом. Жертвами нападения стали шесть человек, включая четырехмесячного младенца.
 
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Источник: korrespondent.net
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