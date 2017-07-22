Пентагон не верит в смерть лидера ИГ аль-Багдади

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади еще жив, передает русская служба ВВС.

"Я думаю, он жив, и я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы убили его. Пока же мы исходим из того, что он жив, и продолжаем охоту за ним", − заявил Мэттис.

Напомним, в середине июня Минобороны РФ сообщило, что, по предварительным данным, аль-Багдади был уничтожен в Сирии в результате авиаудара.

Позже в СМИ появилась информация, что террористы ИГ подтвердили гибель своего лидера. Аль-Багдади, настоящее имя − Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. СМИ не раз публиковали информацию о ликвидации аль-Багдади, но она не находила подтверждения. Корреспондент.net вспоминал, как убивали лидера ИГ.

Источник: korrespondent.net